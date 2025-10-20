Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grèce

villas
3
chalets
3
2 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Kini, Grèce
Chalet 5 chambres
Kini, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 5 chambres, …
$702,264
$702,264
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Vari, Grèce
Chalet 4 chambres
Vari, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 141 m²
Nombre d'étages 3
Maison spacieuse de 3 chambres avec vue sur la mer à vendre à Syros, Grèce Cette belle maiso…
$368,689
$368,689
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grèce

