  2. Grèce
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grèce

villas
3
chalets
3
7 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Azolimnos, Grèce
Maison 4 chambres
Azolimnos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Villa 5 chambres dans Kini, Grèce
Villa 5 chambres
Kini, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 180 mètres carrés dans la région des Cyclades.…
$703,470
Chalet 5 chambres dans Kini, Grèce
Chalet 5 chambres
Kini, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 5 chambres, …
$702,264
Chalet 4 chambres dans Vari, Grèce
Chalet 4 chambres
Vari, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 141 m²
Nombre d'étages 3
Maison spacieuse de 3 chambres avec vue sur la mer à vendre à Syros, Grèce Cette belle maiso…
$368,689
Villa 5 chambres dans Ligero, Grèce
Villa 5 chambres
Ligero, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 220 mètres carrés dans la région des Cyclades.…
$1,06M
Villa 1 chambre dans Vari, Grèce
Villa 1 chambre
Vari, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 141 m²
Sol 1/2
Maison spacieuse avec 3 chambres et vue sur la mer à vendre sur l'île de Syros. Cette belle …
$369,322
Chalet 5 chambres dans Ligero, Grèce
Chalet 5 chambres
Ligero, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 220 mètres carrés en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose …
$1,05M
