  2. Grèce
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipality of Spata Artemida, Grèce

Appartement 1 chambre dans Municipality of Spata Artemida, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Spata Artemida, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 4/4
For sale apartment of 25 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 4th flo…
$83,193
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
