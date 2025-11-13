Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Rhodes
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Rhodes, Grèce

Municipal Unit of Rhodes
8
Rhodes
4
4 propriétés total trouvé
Château dans Municipality of Rhodes, Grèce
Château
Municipality of Rhodes, Grèce
Surface 541 m²
For sale in the old town of Rhodes and specifically in the Colloquium area, a unique and rar…
$842,178
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Gennádi, Grèce
Villa 4 chambres
Gennádi, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 274 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 274 mètres carrés à Rhodes. Rez-de-chaussée se compose d'une c…
$2,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Koskinoú, Grèce
Villa 1 chambre
Koskinoú, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous présentons à la vente une élégante villa de 3 étages avec quatre chambres luxueuse…
$2,93M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Malónas, Grèce
Villa 4 chambres
Malónas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
À vendre – 200 m2. Villa à Malona, Rhodes 📍 Lieu: Malona, Rhodes 🏠 Surface de la maison: …
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Rhodes

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Rhodes, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller