Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Rhodes
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipal Unit of Rhodes, Grèce

Rhodes
4
8 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
A villa designed to appreciate the breathtaking blue sea and sky views. The open plan kit…
$593,838
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 137 m²
Refined modern villa with extensive sea views. Natural light permeates the villa through wid…
$593,838
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Château dans Municipality of Rhodes, Grèce
Château
Municipality of Rhodes, Grèce
Surface 541 m²
For sale in the old town of Rhodes and specifically in the Colloquium area, a unique and rar…
$842,178
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 426 m²
Exceptional family villa set in a large private and landscaped garden with stunning coastlin…
$1,73M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 156 mètres carrés à Rhodes. Rez-de-chaussée se compose de …
$678,856
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Rhodes, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Rhodes, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 156 mètres carrés sur l'île de Rhodes. Le prem…
$680,021
Laisser une demande

Types de propriétés en Municipal Unit of Rhodes

villas

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Rhodes, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller