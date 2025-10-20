Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce

Villa 1 chambre dans Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villas situées sur la partie est de Naxos. La propriété se compose de 2 villas indé…
$1,87M
Villa 3 chambres dans Agkidia, Grèce
Villa 3 chambres
Agkidia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 1/1
A vendre en construction Villa d'un étage de 111 mètres carrés à Cyclades. Villa se compose …
$749,082
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grèce

