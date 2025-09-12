Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Marathonas
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipality of Marathonas, Grèce

Nea Makri Municipal Unit
62
Marathon
5
Néa Mákri
3
11 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Kato Souli, Grèce
Chalet 4 chambres
Kato Souli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 414 m²
Sol 4/1
À vendre Maison de 4 étages de 414 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-…
$620,334
Villa 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,46M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$784,195
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
À vendre Maison d'un étage de 151 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 3 chambre…
$760,786
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,17M
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,22M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$497,437
Chalet 3 chambres dans Marathon, Grèce
Chalet 3 chambres
Marathon, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 200 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salon, …
$877,831
Chalet 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 570 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$2,93M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$234,088
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 300 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-c…
$1,11M
Types de propriétés en Municipality of Marathonas

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Marathonas, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
