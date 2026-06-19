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Vue sur la mer Villas à vendre en Municipality of Dionysos, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Chambres 5
Surface 1 200 m²
A vendre Villa de 3 étages de 1200 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$7,67M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Dionysos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Dionysos, Grèce
Chambres 4
Surface 420 m²
A vendre Villa de 4 étages de 420 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,06M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Dionysos, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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