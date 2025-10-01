Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Argos-Mycènes
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Argos-Mycènes, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 7 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Villa à Péloponnèse Est Prix: 1 500 000 € Niché dans un emplacement magique dans l…
$1,76M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Argos-Mycènes, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller