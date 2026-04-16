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Maisons de ville à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

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4 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 110 m²
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-…
$401,441
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 151 m²
For sale maisonette of 151 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Semi-basement…
$442,766
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 174 m²
A vendre maisonnette de 174 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$472,283
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 245 m²
A vendre maisonnette en construction de 245 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niv…
$649,390
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