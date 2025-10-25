  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Agios Dimitrios

Nouveaux bâtiments à vendre en Municipality of Agios Dimitrios

appartements
1
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 31–40 m²
3 objets immobiliers 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 40.0
249,942 – 267,379
Apartment 2 chambres
40.0
267,379
Développeur
Limar Homes
