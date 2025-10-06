Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

1 BHK
3
2 BHK
5
3 BHK
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 97 m²
Sol 3/1
A vendre appartement de 97 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 3ème étage. I…
$380,393
Laisser une demande
