Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

1 BHK
5
2 BHK
6
3 BHK
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
Apartment A1– Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A1 at Aura Residen…
$249,492
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
Apartment A2 – Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A2 at Aura Reside…
$266,898
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 4/5
Apartment D2 – Aura Residence, Agios Dimitrios on the 4TH FLOOR OF THE BUILDING Descripti…
$266,898
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller