  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Xylokastro, Grèce

Maison 2 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Maison 2 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison individuelle en bord de mer de 172 m² à Xylokastro. Située dans l’un des plus beaux …
$185,889
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-c…
$444,767
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 90 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. La maison se compose…
$351,132
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 302 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 302 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Sous-s…
$491,585
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 161 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 161 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$327,723
Chalet 4 chambres dans Ano Loutro, Grèce
Chalet 4 chambres
Ano Loutro, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$526,698
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Péloponnèse occidentale. La maisonnette a un ni…
$327,723
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 124 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$526,698
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 118 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$368,689
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de trois étages de 200 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Le sous-…
$374,541
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 250 m2 dans le Péloponnèse Est. Le sous-sol se compose d'un d…
$749,082
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 160 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 4 nivea…
$198,975
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 285 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 285 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Semi-sous-sol se c…
$620,334
Chalet 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 304 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 304 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous…
$854,422
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
A vendre maisonnette de 198 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de…
$409,654
Chalet 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 160 m²
À vendre Maison de plain-pied de 160 m2 à Péloponnèse. Une vue magnifique sur la mer, la mon…
$421,359
Chalet 4 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 245 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 245 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compo…
$643,742
Chalet 4 chambres dans Kato Pitsa, Grèce
Chalet 4 chambres
Kato Pitsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$924,648
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 110 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$275,054
Chalet 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 200 m2 à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d'une cuisin…
$643,742
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 169 m²
A vendre maisonnette de 169 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Une v…
$362,837
Chalet 2 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 99 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. La maison se c…
$2,22M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$409,654
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Xylokastro, Grèce

