Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Kranidi, Grèce

villas
45
chalets
12
maisons de ville
4
12 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 1
A vendre Villa d'un étage de 270 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Villa se compo…
$2,68M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 7 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1100 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,03M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 167 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$506,858
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 964 m²
Voici la traduction anglaise : À Vendre: Villa 4 étages (964 m2) à Porto Heli, Péloponnèse C…
$4,61M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et le…
$936,353
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 9 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 9 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 480 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 280 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 chambres dans Ágios Emilianós, Grèce
Villa 7 chambres
Ágios Emilianós, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 650 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez de cha…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 125 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 125 m2 à Péloponnèse. Extras inclus avec la propriété: jardin.
$474,029
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,33M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Eastern Peloponnese - Ermionida. Ground floor co…
$2,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Kranidi, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller