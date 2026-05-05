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Hôtels à vendre en Municipal Unit of Corinth, Grèce

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propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 460 m² dans Corinthe, Grèce
Hôtel 1 460 m²
Corinthe, Grèce
Chambres 18
Surface 1 460 m²
A vendre hôtel de 1460 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'hôtel dispose de 3…
$2,60M
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Agence
Grekodom Development
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