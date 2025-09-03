Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Municipality of Lavreotiki, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Lavreotiki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Attica. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$819,309
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Chalet 2 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Chalet 2 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Nombre d'étages 1
For sale 2-storey house of 152 sq.meters in Attica. 1st floor consists of one bedroom, liv…
$468,176
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grèce

