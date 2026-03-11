Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipal Unit of Asini, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Iria, Grèce
Appartement 1 chambre
Iria, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/3
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE NOTRE BUREAU. Sur la plage d'Iria et à seulement 100 mètres de la mer…
$111,749
