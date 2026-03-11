Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Municipal Unit of Asini, Grèce

Appartement 2 chambres dans Nauplie, Grèce
Appartement 2 chambres
Nauplie, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Sol 1/1
Dans la région d'Asini, à un emplacement clé entre Tolo (4 km) et Nafplio (7.4 km), un appar…
$209,272
Appartement 2 chambres dans Nauplie, Grèce
Appartement 2 chambres
Nauplie, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 1/1
NOTRE BUREAU EXCLUSIF Dans la belle région d'Asini, dans un environnement agréable et en dév…
$226,712
Appartement 1 chambre dans Iria, Grèce
Appartement 1 chambre
Iria, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/3
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE NOTRE BUREAU. Sur la plage d'Iria et à seulement 100 mètres de la mer…
$111,749
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Asini, Grèce

