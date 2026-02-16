Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Methoni Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Lachanada, Grèce
Maison 3 chambres
Lachanada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 2
Skouras Real Estate présente une excellente opportunité d'acheter une maison nouvellement co…
$568,452
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Methoni Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller