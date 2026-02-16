Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Methoni Municipal Unit, Grèce

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Lachanada, Grèce
Maison 3 chambres
Lachanada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Nombre d'étages 2
Skouras Real Estate présente une excellente opportunité d'acheter une maison nouvellement co…
$568,452
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Modon, Grèce
Chalet 5 chambres
Modon, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 160 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. Semi-sous-sol se compo…
$503,290
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Methoni Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
