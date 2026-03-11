Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville à vendre en Makry Gialos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Ierapetra, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Ierapetra, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 223 m²
Sol -1/3
Vente maisonnette de 223 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-sol s…
$569,685
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
