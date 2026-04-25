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Maisons de ville à vendre en Lefki Municipal Unit, Grèce

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Maison de ville 1 chambre dans Agia Triada, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Agia Triada, Grèce
Chambres 1
Surface 105 m²
A vendre maisonnette de 105 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaus…
$188,913
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Lefki Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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