  2. Grèce
  3. Lefkada Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Lefkada Regional Unit, Grèce

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Agios Petros, Grèce
Villa 3 chambres
Agios Petros, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 119 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), dans la région : Agi…
$582,630
Villa 4 chambres dans Îles Ioniennes, Grèce
Villa 4 chambres
Îles Ioniennes, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 4 112 m²
Nombre d'étages 2
Villa à deux niveaux à Lefkada avec piscine –  1 550 000 € ! Perchée majestueusement au-d…
$1,80M
