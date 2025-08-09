Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kordelio - Evosmos Municipality
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Kordelio Evosmos Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kordelio Evosmos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Kordelio Evosmos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 6
Evosmos, Thessalonique. Un appartement de deux pièces entièrement meublé, 60 m2, au 6ème éta…
$584
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller