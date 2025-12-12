Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Konitsa Municipality
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Konitsa Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Konitsa, Grèce
Appartement 2 chambres
Konitsa, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Sol 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
