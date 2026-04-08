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Maisons Piscine à vendre en Itanos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Itanos Municipal Unit, Grèce

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