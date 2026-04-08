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Maisons à vendre en Itanos Municipal Unit, Grèce

3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 600 m²
Nombre d'étages 1
Villa en Crète, située sur un terrain de 1 600 m², avec piscine privée et court de tennis pa…
$92,212
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Villa 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/1
Bungalow villa for sale with an area of ​​70 sq.m. with private land area of ​​1.500 sq.m. i…
$409,292
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Caractéristiques des propriétés en Itanos Municipal Unit, Grèce

avec Piscine
Bon marché
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