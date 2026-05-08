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Mountain View Villas à vendre en Héraklion, Grèce

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43 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 7
Surface 240 m²
Une villa est proposée à la vente à Chersonissos le fleuron touristique de la Crète. Pour le…
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 112 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (112 m2) – Mer magnifique et montagne V…
$488,813
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Villa 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
Villa de luxe de 250 m2 à vendre à Pitsidia, au sud de Heraklio. La villa avec quatre chambr…
$1,89M
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Villa 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 500 m²
À Vendre – Villa de luxe à Agia Pelagia, Heraklion Crète Découvrez une résidence de 500 m2 s…
$2,14M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 144 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (144m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
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Villa 6 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 268 m²
🌅 Villa 3-Storey de luxe 268 m2 avec vue panoramique à Hersonissos 🌅 Découvrez une superbe v…
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Villa 6 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 510 m²
Elégante villa 3-Storey avec vues panoramiques en Crète – 510 m2. Niché dans un emplacement …
$1,77M
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 582 m²
Propriété exclusive à vendre dans le nord de la Crète, Grèce Emplacement: Agios Myronas, Mun…
$2,36M
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Villa 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 145 m²
Une maison mexicaine loin du Mexique – Bienvenue à la Villa Pablo! Découvrez ce joyau caché …
$707,244
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 280 m²
Villa à vendre en Crète. La villa se compose de rez-de-chaussée et premier étage, il est 280…
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 330 m²
Villa de luxe 330m2 en Crète (Piskopiano, Hersonissos) Une occasion rare d'intimité et de co…
$2,36M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 324 m²
A vendre Villa de 1 étage de 324 m2 en Crète. Villa se compose de 3 chambres, salon avec cui…
$826,496
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 450 m²
À Vendre: Villa luxueuse de 450 m2 avec piscine privée – Heraklion, Crète Située à Heraklion…
$2,95M
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Villa 6 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 6
Surface 582 m²
A vendre en construction Villa de 3 étages de 582 m2 en Crète. Semi-sous-sol se compose de 2…
$879,628
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 136 m²
À Vendre: Villa à Voro, Gouves, Heraklion, Crète Découvrez le luxe et la tranquillité dans c…
$1,07M
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 397 m²
A vendre une villa avec une vue magnifique sur la mer et le golfe de Crète, entourée de coll…
$1,51M
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 197 m²
Offert à la vente une villa de charme avec piscine privée à Heraklion, Crète. Présentant une…
$1,64M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 138 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (138m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
$589,174
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Villa 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 350 m²
Offert à la vente est une villa luxueuse avec une piscine privée, dans le quartier Chersonis…
$2,36M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 156 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (156m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
$1,12M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
Villa luxueuse à vendre dans la campagne d'Héraklion, Crète! Nous sommes heureux de présent…
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Villa 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 116 m²
À Vendre: Maison individuelle unique avec piscine privée – Skotino, Heraklion, Crète Découv…
$683,630
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Chambres 2
Surface 104 m²
Villa individuelle avec piscine privée à Hersonissos, Crète Situé dans un quartier serein à…
$530,138
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Villa 7 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 7
Surface 790 m²
Villa Ultra Luxury Front Sea – Heraklion, Crète, Grèce Cette villa d'exception, qui fait par…
$6,49M
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 151 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (151m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
$1,24M
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Villa 5 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 432 m²
A vendre ancienne villa de 3 étages de 432 mètres carrés en Crète. Semi-sous-sol se compose …
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Villa dans Municipality of Heraklion, Grèce
Villa
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 300 m²
A vendre ancienne villa de construction de 300 mètres carrés en Crète. Il ya: panneaux solai…
$1,13M
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
À Vendre: Luxueuse Villa 3-Storey à Heraklion, Crète (150m2) – Mer magnifique et montagne Vu…
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 150 m²
À Vendre: Villa de luxe à trois étages avec piscine privée et vue sur la mer, Crète Située …
$684,811
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Villa 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
Charmante villa de 3 chambres avec vue sur la montagne à Heraklion Mainland, Crète À vendre …
$578,547
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Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

avec Vue sur la mer
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