Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Gythio
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Gythio, Grèce

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Gythio, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Gythio, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 2/3
A vendre maisonnette de 112 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$304,315
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller