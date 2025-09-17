Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Gouves Municipal Unit, Grèce

Villa 2 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 2
🏡 À Vendre – Villa B1 chez BOMO AG Residences Votre évasion privée dans les gousses traditio…
$327,178
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre: Spacious Residence Idéal pour une grande famille – Crète du Nord, Kokkini Hani Emp…
$760,786
Villa 2 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 2
🏡 À Vendre – Villa B2 chez BOMO AG Residences Votre évasion privée dans les gousses traditio…
$310,761
Villa 1 chambre dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre: Villa luxueuse de 450 m2 avec piscine privée – Heraklion, Crète Située à Heraklion…
$2,96M
Villa 8 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 590 m²
Nombre d'étages 1
A vendre une villa de 4 étages, composée d'un rez-de-chaussée séparé du reste de la maison, …
$1,99M
Villa 5 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/1
Villa luxueuse à vendre dans la campagne d'Héraklion, Crète! Nous sommes heureux de présent…
$1,87M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 243 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Maison individuelle à Gouves, Héraklion, Crète Une maison individuelle exceptionne…
$406,901
Villa 7 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
🏡 Villa de luxe 400 m2 avec piscine privée et somptueuse Vue sur la mer, les montagnes et la…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre: Villa à Voro, Gouves, Heraklion, Crète Découvrez le luxe et la tranquillité dans c…
$1,07M
Villa 4 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
À Vendre: Villa de luxe à trois étages avec piscine privée et vue sur la mer, Crète Située …
$678,856
Villa 3 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Villa moderne avec vue panoramique sur la mer Niché dans la zone sereine des Gouve…
$727,614
Villa 6 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre en Crète. La villa est de 400m2 sur un terrain de 890m2 et se compose d'un re…
$1,25M
Villa 2 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/1
À Vendre: Maison individuelle unique avec piscine privée – Skotino, Heraklion, Crète Découv…
$642,572
Villa 2 chambres dans Municipality of Chersonissos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chersonissos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Vente – Villa B3 chez BOMO AG Residences Votre évasion privée dans les gousses traditionne…
$301,513
