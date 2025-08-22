Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Filiates Municipality, Grèce

Filiates Municipal Unit
3
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Lista, Grèce
Maison 2 chambres
Lista, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une maison d'exception à vendre dans le quartier pittoresque de Lista, dans la mun…
$58,194
