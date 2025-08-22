Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Filiates Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Filiates Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Lista, Grèce
Maison 2 chambres
Lista, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une maison d'exception à vendre dans le quartier pittoresque de Lista, dans la mun…
$58,194
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Filiates Municipal Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller