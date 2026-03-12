Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Drama Municipal Unit
  4. Commercial

Immobilier commercial en Drama Municipal Unit, Grèce

Drama
3
3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 16 m² dans Drama Municipality, Grèce
Propriété commerciale 16 m²
Drama Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 16 m²
Drame, Centre : Un parking fermé est à vendre dans la zone de bâtiment au rez-de-chaussée pr…
$21,937
Laisser une demande
Bureau 60 m² dans Drama Municipality, Grèce
Bureau 60 m²
Drama Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 2
Drame, Centre : Vente Bureau 60 m2 situé au 2ème étage avec ascenseur à un point central de …
$208,203
Laisser une demande
Bureau 150 m² dans Drama Municipality, Grèce
Bureau 150 m²
Drama Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 150 m²
Sol 1
Drame, Centre : A vendre bureau de 150 m2 à un endroit privilégié. Il se compose de 4 pièces…
$126,184
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller