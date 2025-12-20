Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Kissamos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipality of Kissamos, Grèce

Kíssamos
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Kíssamos, Grèce
Appartement 4 chambres
Kíssamos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à flanc de colline avec vue panoramique, Kastelli, Grèce Nous proposons des villa…
$899,846
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Kíssamos, Grèce
Appartement 3 chambres
Kíssamos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 152 m²
Nombre d'étages 2
Beachfront villas with terraces, Trachilos, Greece We offer villas with a panoramic view of…
$874,463
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Kissamos, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller