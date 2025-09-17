Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Heraklion
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Municipality of Heraklion, Grèce

Heraklion Municipal Unit
12
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle 120 m2 à Kallithea – Confort, vue et emplacement idéal Au cœur d'un quar…
$128,748
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Heraklion, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller