Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Chersonissos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Chersonissos, Grèce

;
Chersonisos Municipal Unit
21
Gouves Municipal Unit
15
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Skotino, Grèce
Villa 2 chambres
Skotino, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Villa à Héraklion, Crète, sur un terrain de 265 m², avec piscine privée et vue sur la mer – …
$134,382
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Chersonissos

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Chersonissos, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller