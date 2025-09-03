Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Demotike Enoteta Schematariou, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Municipality of Tanagra, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 532 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 4 étages de 532 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le rez-de-chaussée se co…
$784,195
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Schematariou, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller