  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thermaikos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Studios à vendre en Thermaikos Municipality, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 43 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$174,270
