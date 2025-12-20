Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thermaikos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Thermaikos Municipality, Grèce

Peraia
68
Epanomi
37
Nea Michaniona
13
Neoi Epivates
9
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Nombre d'étages 4
Un maisonnette moderne (Γ3) de 89 m² est à vendre dans un complexe résidentiel en constructi…
$408,826
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Thermaikos Municipality

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Thermaikos Municipality, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller