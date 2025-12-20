Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Thermaikos Municipality, Grèce

Peraia
57
Neoi Epivates
35
Epanomi
10
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Thermaikos Municipality, Grèce
Appartement 3 chambres
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 4/4
À vendre : appartement de 95 m² à Peraia, situé au 4ᵉ étage, avec chauffage central au fioul…
$232,242
Studio 1 chambre dans Thermaikos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
Studio à vendre dans un complexe résidentiel en construction situé dans le quartier de Perea…
$148,635
