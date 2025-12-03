Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nestos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Nestos Municipality, Grèce

villas
6
chalets
4
1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Zarkadia, Grèce
Chalet 5 chambres
Zarkadia, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Sol 3/1
For sale 3-storey house of 214 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of 2 bed…
$335,084
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Nestos Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller