  2. Grèce
  3. Nestos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Nestos Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Avramylia, Grèce
Chalet 4 chambres
Avramylia, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey house of 230 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of 2 bedro…
$398,635
Villa 3 chambres dans Zarkadia, Grèce
Villa 3 chambres
Zarkadia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 266 m²
Nombre d'étages 3
For sale under construction 3-storey villa of 266 sq.meters in Kavala suburbs. Semi-basement…
$173,319
Caractéristiques des propriétés en Nestos Municipality, Grèce

