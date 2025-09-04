Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Corinthie, Grèce

Hotel Genesis with private beach. dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre d'étages 4
Description de l'établissement Ouverture : 1971 Rénovation : 2023 Nombre de chambres : 45 En…
$2,29M
Hôtel 241 m² dans Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Hôtel 241 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Nombre d'étages 1
L'hôtel est situé dans l'une des régions les plus célèbres de Péloponnèse- Trikala Corinthia…
$561,812
Hôtel dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Hôtel
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 3
Hôtel à vendre en excellent état Emplacement idéal car vous êtes à quelques mètres de la me…
$813,991
HÔTEL À VENDRE dans Corinthe, Grèce
HÔTEL À VENDRE
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Nombre d'étages 2
Complexe de quinze appartements indépendants à louer à proximité de la mer. Il s'agit de six…
$979,426
Hôtel 400 m² dans Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Hôtel 400 m²
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Sur le rivage de la mer Ionienne, à 4 km du célèbre canal de Corinthe, est l'unique station …
$1,76M
Hôtel 2 500 m² dans Corinthe, Grèce
Hôtel 2 500 m²
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 2 500 m²
Nombre d'étages 1
Il est proposé à la vente un hôtel qui étend les installations 2.500m2 et 3.000 terrain et e…
$3,16M
Hôtel 2 415 m² dans Corinthe, Grèce
Hôtel 2 415 m²
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 2 415 m²
Nombre d'étages 1
L'hôtel de 2,415 m2 est proposé à la vente. Il se compose de 48 chambres doubles avec un bal…
$2,46M
