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Maisons de ville à vendre en Corinthe, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
A vendre maisonnette en construction de 120 m2 en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$472,283
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Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
A vendre maisonnette de 85 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 niveau…
$247,949
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 130 m²
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Le sou…
$814,689
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Caractéristiques des propriétés en Corinthe, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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