Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Corinthe
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Corinthe, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Appartement 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 63 m²
A vendre appartement de 63 mètres carrés à Péloponnèse. L'appartement est situé au rez-de-ch…
$223,154
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Corinthe, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller