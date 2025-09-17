Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Chortiatis Municipal Unit, Grèce

villas
14
chalets
6
maisons de ville
34
3 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 800 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa moderne dans un quartier exclusif de Thessalonique.…
$2,93M
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$690,560
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 680 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 680 m2 à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de 4 chambres…
$3,75M
Laisser une demande
