Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Chortiatis Municipal Unit, Grèce

villas
14
chalets
6
maisons de ville
34
20 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre 2 maisons de deux étages de 80 m2 chacune, en banlieue de Thessalonique. Les maison…
$216,532
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 385 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 385 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose…
$468,176
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 152 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$374,541
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 105 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$187,271
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 149 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$351,132
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 800 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa moderne dans un quartier exclusif de Thessalonique.…
$2,93M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 400 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$690,560
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-d…
$324,212
Laisser une demande
Chalet 8 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chalet 8 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 4/1
A vendre Maison de 4 étages de 450 mètres carrés à Thessalonique. Rez de chaussée se compose…
$643,742
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 235 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$280,906
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 680 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 680 m2 à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de 4 chambres…
$3,75M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$245,793
Laisser une demande
Chalet dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chalet
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 300 m2 à Thessalonique. Vue sur la montagne, la forêt s'ouv…
$760,786
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol -2/1
A vendre maisonnette de 149 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$327,723
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 350 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose …
$503,290
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 176 m²
Sol 3/1
A vendre maisonnette de 176 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$316,019
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 2/1
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-d…
$275,054
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
A vendre maisonnette de 180 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$257,497
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de…
$702,264
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$210,679
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Chortiatis Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller