  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

Municipality of Apokoronas
21
Municipality of Chania
23
Municipality of Platanias
10
La Canée
4
18 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Palio Gerani, Grèce
Villa 2 chambres
Palio Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 160 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, sal…
$1,40M
Villa 7 chambres dans Municipality of Chania, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Chania, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 600 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 4 chambres, 2 s…
Prix ​​sur demande
Villa 2 chambres dans Kournas, Grèce
Villa 2 chambres
Kournas, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Villa de luxe à vendre à Crète – Kournas (Georgioupoli) Une occasion unique de résidence per…
$374,541
Villa 7 chambres dans Souda, Grèce
Villa 7 chambres
Souda, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
$3,74M
Villa 8 chambres dans Darátsos, Grèce
Villa 8 chambres
Darátsos, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 500 m2 en Grèce centrale. Il y a: une cheminée. Extras inclus avec la prop…
$2,25M
Villa 6 chambres dans Galatás, Grèce
Villa 6 chambres
Galatás, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 420 mètres carrés en Crète. Rez de chaussée se compose de 2 ch…
$2,11M
Villa 1 chambre dans Sternes, Grèce
Villa 1 chambre
Sternes, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 337 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre à Akrotiri, Chania. Dans un endroit magique et paisible, une villa de 337 m2 …
$1,50M
Villa 7 chambres dans Galatás, Grèce
Villa 7 chambres
Galatás, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 4 ch…
$1,05M
Villa 1 chambre dans Municipality of Kissamos, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Kissamos, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre – Villa Elafo: Villa Designer en pierre avec piscine à débordement chauffée et vue …
$702,264
Villa 3 chambres dans Pláka, Grèce
Villa 3 chambres
Pláka, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
À Vendre: Villa unique avec mer et montagne Vues Almyrida Chania Au coeur d'Almyrida, à que…
$4,10M
Villa 4 chambres dans Sklavopoula, Grèce
Villa 4 chambres
Sklavopoula, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 160 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$930,651
Villa 7 chambres dans Municipality of Apokoronas, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Apokoronas, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Villa en pierre traditionnelle en Crète Une opportunité unique de résidence ou d'…
$1,75M
Villa 6 chambres dans Galatás, Grèce
Villa 6 chambres
Galatás, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Sol 3/1
À Vendre: Villa 3 étoiles de luxe à Galatas, Chania Une occasion unique de résidence perman…
$2,06M
Villa 1 chambre dans Stavros, Grèce
Villa 1 chambre
Stavros, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 465 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de luxe 465 sq. m. avec une qualité de construction de haute qualité, situé s…
$7,61M
Villa 2 chambres dans Ravdoucha, Grèce
Villa 2 chambres
Ravdoucha, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
A vendre Villa de 2 étages de 140 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, sal…
$1,87M
Villa 5 chambres dans Douliana, Grèce
Villa 5 chambres
Douliana, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 217 m²
Sol -2/3
À Vendre: 5-Chambres, Villa de 3 salles de bains avec vue panoramique à Gavalochori, Apokoro…
$877,831
Villa 3 chambres dans Tsikoliana, Grèce
Villa 3 chambres
Tsikoliana, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Villa de 100 m2 avec piscine, jardin et potentiel de construction supplémentaire à Vamos, Ch…
$702,264
Villa 3 chambres dans Kalives, Grèce
Villa 3 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 100 m2 en Crète. Le sous-sol se compose de 2 entrepôts. Rez-de…
$749,082
Caractéristiques des propriétés en Chania Regional Unit, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
