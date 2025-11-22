Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas près du club de golf à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 184 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Villa 3 chambres dans Gerani, Grèce
Villa 3 chambres
Gerani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Caractéristiques des propriétés en Chania Regional Unit, Grèce

